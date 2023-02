Goedkoper parkeren in Breda: 'Wij zijn een gastvrije stad'

Van de dagelijkse boodschappen tot de energierekening. Alles wordt duurder, maar er is een meevaller. Parkeren in Breda wordt per direct goedkoper. Wie zijn auto in een van de vijf parkeergarages van de stad zet, is 12 tot 14 cent per uur goedkoper uit.

En in de diverse straten om het centrum heen (Nieuwe Ginnekenstraat, Boschstraat, Korte Boschstraat, Haagdijk en Nieuwe Haagdijk) kun je voortaan een half uur gratis staan. Dat was eerder een kwartier.

'Lastige tijden'

De gemeente wil met de maatregelen 'ondernemers tegemoetkomen in lastige tijden', zo zegt de lokale wethouder. "De gemeente heeft in Breda vijf parkeergarages. Om de parkeerdruk in de straten te verminderen, hebben we het liefst dat bezoekers zoveel mogelijk gebruik maken van de garages. De kosten willen we daarom zo laag mogelijk houden. Zo laten we zien dat we een gastvrije stad zijn.”

De tariefsverlaging was al aangekondigd in het bestuursakkoord dat de coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks en PvdA vorig jaar presenteerden.

'Zak met geld'

In de duurste parkeergarage, midden in de stad, betaal je nu 2,36 euro. Dat was 2,50 euro. "Normaal gaat het parkeertarief met de inflatie mee omhoog. Dat hebben we nu niet gedaan. En we hadden een zak met geld van de gemeenteraad, om te kunnen verlagen. Zo zijn we op 2,36 euro uitgekomen", licht een woordvoerder toe.

Nog verder verlagen was ook lastig omdat er commerciële parkeergarages van Q-Park in het centrum staan. "Je wilt je ook enigszins aanpassen aan die tarieven. We willen vooral dat mensen de auto in de garage zetten en niet op straat." Op straat betaal je nu 1,50 euro tot 2,30 euro per uur.

Parkeertarieven in andere Brabantse steden: