Denny knalt met 170 tegen een boom en rijdt nu in een gepimpte scootmobiel

De 48-jarige Denny Lazarom uit Bergen op Zoom werkte als taxichauffeur en is gek op Ferrari’s. Het leven van de Formule 1-liefhebber veranderde dramatisch, toen hij in 2004 met hoge snelheid tegen een boom botste. “Het voelt alsof ik een tweede leven heb gekregen.”

Anne van Egeraat Geschreven door

Het was in 2004 dat Denny met 170 kilometer per uur tegen een boom reed op de Huijbergsebaan bij Bergen op Zoom. Op die weg mag je eigenlijk maar tachtig kilometer per uur. De klap was zo hard, dat Denny door de voorruit vloog en de auto nog drie andere bomen omver reed. Van het voertuig was dan ook niets meer over.

"Mijn artsen wisten zeker dat ik het einde van het jaar niet zou halen."

Dat Denny het ongeluk overleefde, had niemand verwacht. “Als ik niet uit de auto was geslingerd, was ik er nu niet meer geweest. Ik ben eerst met de ambulance naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Maar al snel moest ik met spoed naar het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. De arts had niet verwacht dat ik daar levend aan zou komen.” Maar gelukkig gebeurde dat wel, al was het buiten bewustzijn. “Ik heb bijna vier maanden in coma gelegen.” Door de klap brak Denny zijn elleboog en liep hij hersenletsel op. “Tijdens een operatie hebben drie artsen mijn hoofd opengemaakt om de druk van mijn schedel te halen. Ze wisten zeker dat ik het einde van het jaar niet zou halen.”

"Ik leef al achttien jaar in bonustijd."

Dat Denny in 2023 nog steeds leeft, ziet hij dan ook als een tweede kans. “Eigenlijk ben ik aan een nieuw leven begonnen. Ik leef al achttien jaar in bonustijd.” Toen hij ontwaakte uit zijn coma, kon hij een paar maanden niet praten. De linkerzijde van zijn lichaam is sindsdien verlamd. “Een vriend van mijn moeder zei wel eens dat hij het wel fijn vond toen ik niet kan praten. Ik praat zoveel en nu helemaal, want die verloren tijd moet ik inhalen." Hoe zijn leven eruit zag voor zijn ongeluk, weet hij niet meer. “Ik was taxichauffeur, dat weet ik wel.” Volgens vrienden en familie deed hij alles wat God verboden heeft. “Nog steeds wel een beetje hoor. Vandaag ben ik nog door rood gereden met mijn scootmobiel.”

"Je kan wel achter de geraniums gaan zitten, maar daar word je niet gelukkiger van hoor."

Vervelen doet hij zich in zijn ‘nieuwe’ leven overigens ook niet. “Ik cross heel Bergen op Zoom door. Doe voor heel veel mensen boodschappen, breng soms wel eens pakketjes weg voor bekenden. Je kan wel achter de geraniums gaan zitten, maar daar word je niet gelukkiger van hoor.” Eén ding is altijd hetzelfde gebleven: zijn liefde voor snelle auto’s. Zijn rode scootmobiel is zelfs zo gepimpt dat het lijkt alsof hij in een Ferrari rijdt. “Maar helaas gaat mijn Ferrari niet zo hard.”