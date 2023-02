Dennis en Marianne winnen EK ijsklimmen: 'Bang zijn hoort erbij'

Dennis en Marianne beklimmen ook bevroren watervallen in de natuur (foto: Van Hoek/ Van der Steen). De watervallen die de Tilburgers beklimmen zijn meters hoog (eigen foto). Volgende Vorige 1/2 Dennis en Marianne beklimmen ook bevroren watervallen in de natuur (foto: Van Hoek/ Van der Steen).

Marianne van der Steen en Dennis van Hoek uit Tilburg mogen zich sinds dit weekend de beste ijsklimmers van Europa noemen. Op een metershoge helling met temperaturen ver onder het vriespunt klimmen zij in een rotvaart naar boven. Toch zoeken de waaghalzen het buiten de wedstrijden om nog hogerop. "Een bevroren waterval in de woestijn in China", klinkt het vol trots.

Evie Hendriks Geschreven door

Vol trots kijken de Tilburgers terug op hun prestatie van dit weekend. "Gek eigenlijk, dat Nederlanders het Europees Kampioenschap ijsklimmen winnen. Het is een relatief onbekende sport omdat we hier geen bergen hebben", vertelt Dennis. Het duo traint in indoorhallen en beklimt tijdens wedstrijden de ene helling na de andere. "Voor het echte ijs moeten we naar de Alpen of andere koude plekken", zegt Marianne. "We beklimmen graag bevroren watervallen in de natuur."

"Nóg complexer dan rotsklimmen."

De klimtechniek die daarbij komt kijken, is heel anders dan tijdens wedstrijden legt Dennis uit. "Bevroren water heeft een bijzondere structuur. Zo hangen er bevroren kegels in de waterval. Dat maakt het nóg complexer dan rotsklimmen." Door de lage temperaturen is het extra bikkelen. "In Finland is het overdag -15 graden en 's avonds -25 graden. Gelukkig ben je er op gekleed en hoe sneller je klimt, hoe warmer je het krijgt", lachen ze. Over heel de wereld beklimmen Dennis en Marianne natuurijs. "We waren ooit in een woestijn in China waar je niet eens verwacht water te vinden. We beklommen daar een bevroren waterval nét buiten de woestijn. Dat was een hele bijzondere plek."

"Soms te gevaarlijk om verder te klimmen."

Zelfs na twaalf jaar ervaring zijn de ijsklimmers nog wel eens bang, maar dat hoort erbij volgens Marianne. "Je lichaam weet dat er iets niet klopt waardoor je wel eens bang bent. Dat is alleen maar goed. Op die momenten overleggen we of het nog wel verstandig is om verder te klimmen. Soms is een situatie te gevaarlijk." De Tilburgers raden het dan ook af om zomaar aan de klim te gaan. "Je hebt ervaring, goede materialen en een berggids nodig. Ga dus niet zelf met spullen van Markplaats aan de gang." De kampioenen zelf zijn voorlopig klaar met klimmen. "Het seizoen zit erop. We nemen even pauze en daarna weer keihard trainen om volgend jaar hopelijk de World Cup te winnen."