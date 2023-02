Bredase horeca wil veiliger carnaval in Kielegat na gevaarlijke situaties

Breda heeft een prima carnaval achter de rug zonder echt grote, noemenswaardige incidenten. Maar dat had best anders kunnen aflopen, zo meent de plaatselijke horeca. Op vrijdag en zaterdag was het volgens hen veel te druk met daardoor gevaarlijke situaties. In een brief vraagt de branche burgemeester Depla nu om samen met hen te kijken naar een veiliger carnaval in de toekomst.

Wie met carnaval op vrijdag of zaterdag in de binnenstad feest vierde, weet precies waar de Bredase horeca op doelt. Het was druk, veel te druk. De stuwende mensenmassa zorgde op sommige punten voor penibele situaties met bange gezichten. Angst was er ook bij de kroegbazen die het aanschouwden, want het ging vaak maar net goed. "Het was op momenten gewoon te gevaarlijk", zo valt in de brief aan burgemeester Depla te lezen.

Muntenhokken en eetkramen

In de brandbrief van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland worden een aantal verkeerde keuzes door verschillende partijen benoemd. Zo worden grote vraagtekens gezet bij de locaties van de verkooppunten van de munten. Die hokken stonden op sommige plekken zelfs midden op de 'dansvloer' en zorgden zo voor minder ruimte en gevaarlijke situaties. Er klommen bijvoorbeeld mensen op de muntenhokken.

Ook de enorme eetkramen op de Grote Markt, die deel uitmaken van het verdienmodel van de stichting Kielegat, stonden flink in de weg en namen te veel ruimte in beslag. Broodnodige ruimte waar meer carnavalsvierders hadden kunnen staan. Het opzetten van een of twee grote foodcourts op een andere plek zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Geluidsplan en meer voor de jeugd

Een ander punt dat naar voren komt in de brief is het muziekbeleid. "Het geluid staat te hard en gaat vaak te veel door elkaar heen waardoor er een soort 'error' komt in de hoofden van de bezoekers", zo valt te lezen. Volgens de horeca is daar sturing nodig en kan een goed geluidsplan uitkomst bieden.

Ook wil de horeca graag met de gemeente kijken naar een beter plan voor de jeugd met carnaval. De leeftijdsgroep van 14 tot en met 17 jaar valt nu tussen wal en schip. Zij zouden in Breda een betere, vaste plek moeten krijgen.

Betere spreiding

Opmerkelijk is dat de Bredase horeca wat betreft de drukte niet het grote aantal feestvierders uit de Randstad benoemd dat met extra treinstellen door de NS Breda wordt gebracht. Het zorgt voor enorme drukte en is veel inwoners van Breda een doorn in het oog.

Maar de horeca zegt graag de gastvrije carnavalsstad te blijven die Breda is. Men wil vooral samen met de gemeente en de stichting Kielegat in gesprek om op zoek te gaan naar ruimte. De stad is groot genoeg voor het aantal bezoekers, maar een betere spreiding is noodzakelijk.

De horeca deelt overigens ook een compliment uit aan de gemeente Breda. De communicatie en bereikbaarheid was prima tijdens carnaval en de gemeente greep na de overvolle vrijdag op zaterdag goed in door de binnenstad deels af te sluiten voor feestvierders.