Christel de Laat vertelt in 'KRAAK vraagt door' hoe het was om ziek te zijn

Een feestje bouwen. Dat kun je aan haar wel overlaten. Christel de Laat zwaaide tijdens carnaval weer vier dagen lang de scepter in het Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant, samen met Jordy Graat. Televisie zoals je het niet vaak ziet: bijna alleen gebaseerd op spontane invallen, veel onzin en vooral plezier. Ook in het theater maakt Christel er een feestje van. Maar soms vloeien er ook tranen en dat heeft alles te maken met een moeilijke periode die ze doormaakte. Ze vertelt er woensdag over in het nieuwe Omroep Brabant-TV programma 'KRAAK vraagt door'.

