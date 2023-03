11 drugsafvaldumpingen in één week tijd: onderzoek naar samenhang

In een week tijd is er op elf verschillende plekken in Midden- en West-Brabant drugsafval gedumpt. In Diessen ging het om 73 vaten, de grootste dumping van de elf. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende zaken. Onder meer in Diessen lekten de vaten met chemicaliën, zo maakte de politie woensdag bekend. Hierdoor moesten extra kosten gemaakt worden om de vervuilde grond schoon te maken.

De eerste dumping in de reeks werd gedaan aan de Zwarte Dijk in Teteringen. Daar werden donderdag vijftien vaten met drugsafval gevonden. Vervolgens was het vrijdagochtend raak aan de Witteweg in Made en aan de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe. In Made werden zeven vaten met vloeistoffen gevonden en in Hooge Zwaluwe ging het om vijftien vaten. Aan het eind van die dag werd nog drugsafval gedumpt aan de Kleuterhuislaan in Rijsbergen. Gespecialiseerd bedrijf

Zaterdag werd de grote dumping in Diessen gemeld. Van de 73 vaten hier waren er al enkele aan het lekken. Een gespecialiseerd bedrijf moest eraan te pas komen een en ander op te ruimen. Dezelfde dag was het raak aan de Woestenbergseweg in Bavel. Naast diverse vaten met verdachte vloeistoffen werden daar ook overalls en slangen van een luchtafvoersysteem gevonden. De volgende melding kwam dinsdag vanuit Esbeek. Daar aan de Lage Mierdseweg werden twintig verdachte vaten gevonden. Dezelfde dag waren er ook nog twee vondsten van vaten in Dinteloord. Aan de Meekrabweg lagen 22 vaten en aan de Zuidzeedijk ging het om 50 vaten. Berkel-Enschot en Moergestel

In de nacht van dinsdag op woensdag tot slot werden aan de Baksevenweg in Berkel-Enschot twee jerrycans met drugsafval gedumpt. Terwijl aan de Eindhovenseweg in Moergestel drie verdachte vaten werden gevonden.