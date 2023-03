Peiling: BBB stormt Provinciale Staten binnen, VVD veruit de grootste

VVD wordt met 13 zetels veruit de grootste partij in de Provinciale Staten van Brabant, terwijl de BBB in één klap op 6 zetels uitkomt. PVV verdubbelt van 4 naar 8 zetels en wordt daarmee de tweede partij van Brabant. Van een linkse wolk blijkt nog geen sprake. Dat blijkt uit een verkiezingsonderzoek van EenVandaag en marktonderzoeksbureau Ipsos.

Tussen 21 en 27 februari werd aan 500 Brabantse kiezers gevraagd wat zij op 15 maart gaan stemmen voor Provinciale Staten. Deze peiling is geen voorspelling, maar geeft wel een beeld van de politieke verhoudingen op dit moment. De foutmarge is gemiddeld 2 zetels per partij. Kleine winsten of verliezen zijn dus onzeker, terwijl grotere verschillen wel een duidelijke beweging laten zien.

De resultaten vergeleken met vier jaar geleden:

VVD: 13 (+3)

PVV: 8 (+4)

BBB: 6 (nieuw)

SP: 6 (+1)

CDA: 5 (-3)

GroenLinks: 4 (-1)

D66: 3 (-2)

Partij voor de Dieren: 3 (+1)

Volt: 3 (nieuw)

PvdA: 2 (-1)

50PLUS: 1 (-1)

Forum voor Democratie: 1 (-8)

ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant verliezen in dit onderzoek hun enige Statenzetel.

Onderzoeker bij EenVandaag Jeroen Kester: “Opvallend in deze peiling is dat de VVD 3 zetels wint en coalitiepartner CDA er 3 verliest. Tegenover het verlies van het CDA staat een flinke winst voor de BBB en dat Forum voor Democratie ineenstort."

Nieuwkomers pakken zetels

De BBB doet dit jaar voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. Volgens deze peiling zou de partij van Caroline van der Plas met 6 zetels binnenkomen in de Provinciale Staten van Brabant.

Ook Volt doet het goed in de peiling. Met 3 zetels in Brabant wordt Volt in geen enkele andere provincie beter ingeschat.

Forumsoap

De ineenstorting van Forum voor Democratie is een verhaal apart. De partij kwam in één keer op 9 zetels. Na interne meningsverschillen bleef er daar één van over.

Drie Forumleden liepen over naar JA21 (Groep Rutjens) en drie naar BVNL (Groep De Bie). Twee zetels zijn momenteel onbezet. In de peiling staat Forum nu op 1 zetel. JA 21 en BVNL halen allebei geen enkele zetel. Naast de BBB, lijkt ook de PVV vooral te profiteren van het verlies van Forum.

Links tegenover rechts

Landelijk zijn de VVD en de ‘linkse wolk’ van PvdA en GroenLinks een tweestrijd met elkaar aangegaan. Dat is een klassieke verkiezingstactiek om kiezers aan te zuigen. De twee linkse partijen gaven eerder aan in Brabant niet zonder elkaar in een nieuw college te stappen.

In Brabant lijkt de van een linkse wolk nog geen sprake. Momenteel staan de PvdA en GroenLinks allebei op 1 zetel verlies. Coalitiepartner D66 zou er 2 inleveren.

In de peiling van EenVandaag en Ipsos halen Jezus Leeft, Alliantie, AWP en Ouderen Appèl-Hart voor Brabant geen zetel.

Op 15 maart kun je stemmen voor de Provinciale Staten. Op 6 maart organiseert Omroep Brabant een lijsttrekkersdebat dat op 10 en 11 maart gepubliceerd wordt.