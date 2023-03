Stunt van Spakenburg waarschuwt PSV: 'Ook wij moeten top zijn tegen ADO'

De halve finale van de KNVB Beker ligt donderdag voor het oprapen voor PSV. Thuis tegen ADO Den Haag mag geen enkel probleem zijn. Al moeten ze altijd op hun hoede blijven, zo bleek dinsdag toen Spakenburg stuntte tegen FC Utrecht. “Dat hebben onze spelers ook allemaal gezien”, vertelt trainer Ruud van Nistelrooij. En als PSV wint, kan Spakenburg zomaar de volgende tegenstander worden.

De volgende ronde moet wel bereikt worden zonder Walter Benítez die voor langere tijd geblesseerd is. “Dat is heel vervelend.” Waar Anwar El Ghazi juist terugkeert van een blessure, valt Walter Benitez weer uit. De doelman is voor een aantal weken uitgeschakeld. Het is de uitgelezen mogelijkheid voor Joël Drommel om zijn kans te grijpen.

Maar de realiteit is dat Drommel vorig jaar gepasseerd werd als eerste doelman en afgelopen zomer Walter Benitez werd aangetrokken. Toch zegt dat niks volgens Van Nistelrooij. “Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten van Drommel. Het vertrouwen is daar. Hij is heel professioneel. Ik verwacht geen problemen.”

ADO, de tegenstander van PSV in de kwartfinale, speelt in de eerste divisie. Maar van onderschatting is geen sprake bij de Brabanders. Het kreeg dinsdagavond nog een waarschuwing in de vorm van Spakenburg, dat als tweede divisionist FC Utrecht uitschakelde. “FC Utrecht was net als wij de favoriet. Maar in voetbal kan alles gebeuren. Als wij niet top zijn, kan ons hetzelfde overkomen.”