Ontploffing en uitslaande brand in huis in Huijbergen, één man gewond

In een huis aan de Buntven in Huijbergen is woensdagmiddag na een ontploffing brand uitgebroken. Daarbij raakte een man gewond.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kon de man zelf het huis verlaten. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bevestigd. Wel werd er een traumahelikopter opgeroepen voor de man. De trauma-arts heeft hem eerst ter plekke onderzocht, even later is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk waardoor de brand exact is ontstaan. Wel lijkt het erop dat het om een gasbrand gaat, zeker omdat een medewerker van Enexis ter plekke is om de gasleiding tijdelijk te sluiten.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is het vuur nog niet volledig onder controle, maar wel beheersbaar.