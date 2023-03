A58 weer open na ongeluk tussen Tilburg en Breda

Door een ongeluk op de A58 was die weg in de richting van Tilburg naar Breda korte tijd afgesloten. Inmiddels is de snelweg weer open, meldt Rijkswaterstaat.

Bij het ongeluk waren tenminste twee auto's betrokken. Die zijn weggesleept. Onduidelijk is hoe het met bestuurders de bestuurders gaat. Vrijgegeven

Volgens de ANWB was er een vertraging van meer dan een halfuur en was het verstandig via Den Bosch om te rijden. De file wordt nu de weg weer is vrijgegeven, weer korter.