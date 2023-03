Zo schitteren planeten Venus en Jupiter aan de Brabantse hemel

De lucht heeft deze week bijzondere verrassingen voor ons in petto. Niet alleen werden we de afgelopen dagen getrakteerd op het Noorderlicht, ook zien we een ander bijzonder fenomeen. Zo staan planeten Venus en Jupiter als twee heldere lichtpunten aan de hemel.

Grote kans dat je ze de afgelopen dagen al een keer hebt gezien: de twee stipjes, die elkaar bijna lijken te raken. Lijken, want in werkelijkheid staat ze honderden miljoenen kilometers uit elkaar, vertelde sterrenkundige Theo Jurriens aan de NOS.

Hij vergelijkt het met een fotoperspectief. "Stel: je staat op de Groningse Waddenkust en in de verte zie je op een van de eilanden een vuurtoren. Als iemand dan van jou een foto maakt met de vuurtoren op de achtergrond, lijkt het of die vuurtoren heel dicht bij je staat. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo."

Gezichtsbedrog of niet, een bijzonder verschijnsel is het zeker. Zo moeten we nog tot 2040 wachten voor de planeten weer zo 'dicht' bij elkaar staan. En dus legden veel Brabanders de lichtpuntjes vast. Hieronder een greep uit de meest bijzondere plaatjes.