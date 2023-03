Al lentekriebels? Jammer dan, want het gaat weer sneeuwen

Ben jij ook zo aan het genieten van het zonnetje? Parkeer die lentekriebels dan maar even, want we moeten er toch echt aan geloven: het gaat weer sneeuwen. De komende dagen wordt het wat zachter, maar na het weekend komt koning winter eraan.

Begin volgende week nadert er vanuit het Noordpoolgebied een stroom van koude lucht. “Dat komt van over zee en warmt daar wel wat op, maar is zeker koud genoeg voor winterse buien, met hagel en natte sneeuw”, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza donderdagochtend in het radioprogramma Wakker!.

Die buien vallen vooral ’s nachts en daardoor is de kans op echte sneeuw volgens Van Bernebeek groot. Zo is er dinsdag, woensdag en donderdag twintig procent kans op een sneeuwdek van drie centimeter.

Glad op de weg

De temperatuur ligt maandag en dinsdag overdag rond de drie of vier graden. In de nachten is het onder nul en daardoor is de kans op gladheid op de weg in de ochtend groot. De meteorologische lente is dan wel begonnen, maar op echt lenteweer moeten we dus nog even wachten.