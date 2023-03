Jeffrey Herlings vertelt hoe hij weer wereldkampioen gaat worden

Na vijftien maanden blessureleed is Jeffrey Herlings weer terug. De motorcrosser uit Oploo reed afgelopen weekend zijn eerste officiële wedstrijd en maakt over anderhalve week zijn rentree in de MXGP. Herlings is fit, hij is fris in de kop, wat wijzer geworden en misschien iets voorzichtiger. Wat niet veranderd is: hij zit nog steeds vol lef en ambitie en wil weer wereldkampioen worden.

Herlings is ontspannen en vrolijk, want eindelijk kan hij weer aan het grote werk beginnen. De blessures, onder meer een gebroken hiel, behoren tot het verleden. Het is nog even wennen, maar het goede gevoel komt terug. Op de training spat het plezier er weer vanaf. "Dit is echt lekker," zegt de motorcrosser, "want een jaar op de bank liggen hakt er wel in. Natuurlijk heb ik wel eens gedacht om te stoppen, maar dat duurde maar kort. Ik weet van kinds af aan al dat dit erbij hoort. Het is frustrerend, maar de wil om door te gaan en te winnen is groter."

"Ik moet niet als een gek tekeergaan."

Afgelopen weekend maakte Jeffrey Herlings zijn rentree in de Hawkstone Park International. Hij werd vierde in Engeland. "Normaal ben ik met een tweede plek al over de zeik, dus laat staan met een vierde", zo grijnst de coureur. "Maar er is natuurlijk een reden. Het was niet goed, maar zeker ook niet slecht. Dit kun je verwachten als je zo lang niet op het hoogste niveau rijdt." "Op trainingen is de snelheid en fitheid er zeker", zo vervolgt hij. "Ik moet weer aan de wedstrijdomstandigheden wennen. Om met iedereen in gevecht te zijn." Het is eigenlijk tegen zijn natuur in, maar Herlings weet dat hij de zaken in de MXGP rustig moet aanpakken. "De eerste drie wedstrijden zal ik niet eens voor een podiumplaats rijden", zo vermoedt hij. "Ik moet gewoon wedstrijdritme opdoen en dan komen de resultaten vanzelf. En niet de stoere jongen gaan uithangen en als een gek tekeergaan, want dan is een enkeltje naar het ziekenhuis snel weer daar."

"Als ik elk weekend heelhuids thuiskom, heb ik meer kans op de wereldtitel."

Herlings heeft er goed over nagedacht en pakt de zaken slimmer aan. Het is ook niet nodig om meteen vol gas te geven, want door vernieuwde regelgeving heeft komend seizoen maar liefst zestig manches die punten opleveren voor het wereldkampioenschap. "Het wordt een lang en zwaar seizoen", realiseert Herlings zich. "Ik zal er voor moeten kiezen om niet elk weekend per se te willen winnen. Het is soms beter om te zorgen dat ik heelhuids thuiskom en er elk weekend ben. Dan heb ik meer kans om de wereldtitel te winnen." Want dat blijft natuurlijk onverminderd het doel voor iemand met de statuur van Jeffrey Herlings. De omstandigheden zijn goed, want de coureur verlengde onlangs zijn contract bij KTM met twee jaar en dat brengt rust. "Er zijn dit seizoen veel toppers, maar ik ben zeker ook favoriet", zo weet hij. "Mijn doel is om de komende drie jaar te knallen in de MXGP en hopelijk nog een wereldtitel binnen te slepen." Maar dus wel met iets meer beleid. Om te beginnen op 12 maart tijdens de eerste Grand Prix in Argentinië. "Ik zal misschien wat veldslagen moeten laten lopen", zo besluit Jeffrey Herlings. "Maar de wil is er om uiteindelijk de oorlog te winnen."