Dode man gevonden in GGZ-wooncomplex, verdachte (48) opgepakt

Er is een dode man gevonden in een GGZ-wooncomplex aan de Leurse Branden in Etten-Leur. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Een 48-jarige verdachte is opgepakt. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn bewoners van het wooncomplex.

Volgens de politie is de man rond drie uur 's nachts gevonden in het GGZ-pand. De vondst werd pas donderdagochtend door de politie gemeld. Het is nog onduidelijk wat er zich precies in het pand van de GGZ heeft afgespeeld. De politie laat de precieze omstandigheden in het midden maar zegt onderzoek te doen. Ook de 'eventuele betrokkenheid' van de 48-jarige verdachte wordt onderzocht.