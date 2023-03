Tiener (14) op step ernstig gewond na botsing met auto

Op de Marathonloop in Eindhoven is donderdagochtend een 14-jarige tiener op een elektrische step aangereden door een auto. Het jonge slachtoffer heeft ernstige verwondingen opgelopen.

De 14-jarige is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De step van het slachtoffer is bij de botsing onder de auto terecht gekomen. Om wat voor verwondingen het precies gaat moet blijken in het ziekenhuis.

De politie heeft de weg afgezet en doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren.