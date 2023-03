Recordaantal WOZ-bezwaren: belastingdienst West-Brabant luidt de noodklok

In West-Brabant maken dit jaar mogelijk 14.000 huishoudens bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun huis. Dat waren er nog nooit zoveel. Ze vinden dat de waarde te hoog is ingeschat en dat ze daardoor onder meer te veel onroerendgoedbelasting moeten betalen. Het aantal bezwaren is bijna dubbel zo hoog als vorig jaar en daarom luidt de belastingdienst in West-Brabant de noodklok.

Directeur Peter Stoffelen van de Belastingsamenwerking West-Brabant vreest dat het langer gaat duren om gemeentelijke- en waterschapsbelasting te incasseren. De 12 gemeenten in West-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta kunnen daardoor in de problemen komen. De directeur slaat daarom alarm in politiek Den Haag.

De Belastingsamenwerking West-Brabant heeft haar handen vol aan het afhandelen van de duizenden bezwaren. De 50 medewerkers zetten zich schrap en Stoffelen maakt zich zorgen: "De werkdruk was hier vorig jaar zo hoog dat mensen omvielen. Te veel uren, geen vakantie, 's avonds en in het weekend werken. Het ziekteverzuim kwam toen op 17 procent. Daarom moeten ze nu op tijd stoppen met werken en zorgen dat ze ook een gewoon privéleven hebben."

Verkoopprijzen op recordhoogte

De marktwaarde van vooral huizen is afgelopen jaren enorm gestegen. Op de peildatum 1 januari 2022 stonden verkoopprijzen op recordhoogte. "De huizenprijzen en daarmee ook de WOZ-waarde stegen in een jaar met gemiddeld 17 procent. Een huis van 400.000 euro werd voor ons ineens bijna 70.000 euro meer waard," rekent de directeur voor.

Maar in februari vorig jaar brak de oorlog in Oekraïne uit en daalden de huizenprijzen zelfs licht. Daardoor kijken veel belastingbetalers nu met een extra frons naar hun WOZ-waarde.

Reclamecampagnes

Bedrijven spelen hier handig op in. "In reclamecampagnes roepen ze mensen op om gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-taxatie", licht Stoffelen toe. "Als een taxatie ook maar 1000 euro te hoog blijkt, dan hebben deze bedrijven een zaak en krijgen ze sowieso minstens 250 euro proceskostenvergoeding. Daar verdienen zij hun geld mee."

Met alleen al in West-Brabant duizenden bezwaren halen deze bedrijven veel geld binnen. Maar er is volgens Stoffelen nog een ander probleem: "Om al deze bezwaren te behandelen loopt de rechterlijke macht vast. Als er beroep tegen een verloren zaak wordt aangespannen, dan kan het wel twee jaar duren voordat dit opnieuw voor de rechter komt. En ook dat loont, want dan hebben de bureaus door deze enorme wachttijd recht op een schadevergoeding."

'Graag helpen'

Twee jaar geleden waarschuwde Stoffelen al in een brief aan het Ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor het stijgend aantal bezwaren. "Maar daar is niets mee gedaan, dus stuur ik nu een brief naar de staatssecretaris."

Stoffelen ziet liever dat mensen rechtstreeks bij zijn Belastingsamenwerking West-Brabant bezwaar aantekenen, via een QR-code op het aanslagbiljet. "We willen de mensen graag helpen. Jij weet meer van jouw huis dan wij en als we een fout hebben gemaakt dan corrigeren we dat", zegt hij.