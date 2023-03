Huidkanker door de drooglampen van een nagelsalon: 'Een klein zonnebankje'

Ook bij de nagelstudio loop je het risico op huidkanker, daarvoor waarschuwt het KWF Kankerbestrijding. De nageldrogers die gebruikt worden om gellak snel mee te drogen, bevatten namelijk ook lampen met UV-straling. En als je dat te lang, te veel en onbeschermd op je huid krijgt, verhoogt dat de kans op huidkanker. Het KWF raadt het gebruik van die lampen daarom af. En dermatologen Angelina Erceg en Gertruud Krekels springen een gat in de lucht. "We roepen dit als dermatologen al langer."

Veel van de drooglampen in een nagelsalon maken gebruik van een techniek met UV-licht om gellak op de nagels snel te laten drogen. Oók de led-lampen. En die UV-straling verhoogt de kans op huidkanker. Net zoals een zonnebank dat doet. "Hoe hoger en groter de golflengte van het UV-licht, hoe dieper het in de huid komt en hoe meer huidschade het geeft", legt dermatoloog Angelina Erceg van het Amphia Ziekenhuis toe. "Lampen van nagelstylistes hebben een langere golflengte. En die brengen schade aan."

Nagelstylisten zelf vinden het een beetje overtrokken. "Oh god", reageert styliste Daisy Madina uit Eindhoven meteen. "Wat een onzin." Zelf maakt ze gebruik van een UV-LED-lamp in haar nagelstudio. Ze ziet daarbij het kwaad van de lampen niet zo in. "Tegenwoordig is alles kankerverwekkend. Ik maak me er niet zo druk om."

De stylistes zijn vooral sceptisch omdat klanten steeds maar een aantal seconden met hun vingers onder de lamp moeten. "Te verwaarlozen", vindt saloneigenaar Heilke de Been uit Etten-Leur het. Elke sessie legt zij bij haar klanten een basis-, bouw-, kleur- en topcoat aan. "Vier keer twee minuutjes onder de lamp", legt ze uit. "Dat is acht minuten per maand, ongeveer. Ik heb er wel bij stilgestaan, maar ook snel weer laten gaan. Je zit er maar zo kort onder."