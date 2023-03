Vergunningsstop maakt niemand echt blij: 'Ook verduurzamen staat nu stil'

Het Brabants bedrijfsleven is verbijsterd over het besluit van de provincie om geen nieuwe vergunningen te verstrekken die leiden tot extra stikstofuitstoot. “Wij zien ook de noodzaak om de Brabantse natuur te versterken, maar dat doe je niet door de maatschappij volledig stil te zetten”, zegt Eric van Schagen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland.

Natuurorganisaties in Brabant zagen de ingrijpende maatregel al aankomen, maar ook daar is geen jubelstemming. “Ik baal van alle stilvallende vergunningen, want dit is voor niemand goed”, zegt Brabants Landschap-directeur Joris Hogenboom.

Directeur Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie vult aan: “De provincie is heel lang doorgegaan met het verlenen van vergunningen terwijl het juridisch onverantwoord was. Dat kan nu niet meer, dus ik ben wel hoopvol dat er nu iets verandert."

Zij denkt dat de oplossing ligt in het intrekken van ‘slapende' vergunningen. Dat zijn vergunningen die zijn overgekocht en gebruikt kunnen worden door bedrijven die in de toekomst willen uitbreiden. “Trek die ongebruikte vergunningen in zodat er weer ruimte ontstaat. Geef prioriteit aan projecten die een positieve bijdrage leveren. Zoals windparken, zonneweides en woningbouwprojecten.”

