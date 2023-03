Explosie viskraam te zien op videobeelden, eigenaar in shock

De schrik sloeg Daniël Roeleveld om het hart, toen zijn viskraam donderdagmiddag op de weekmarkt in Zundert volledig uitbrandde. "We hebben zelf nog geblust en dachten het vuur onder controle te hebben, maar in vijf minuten tijd stond hij helemaal in lichterlaaie", zegt hij vol ongeloof. "Ik ben lichtelijk in shock." De explosie van een van de gasflessen is te zien op beelden van ZuidWest TV.

Een deel van het zwartgeblakerde karkas staat nog op de markt in Zundert, omgeven door bluswater. Er is weinig meer over van wat ooit de viskraam van Daniël Roeleveld was. "Dat was even schrikken", zegt hij.

Een paar uur eerder zag de wereld er voor hem nog heel anders uit. Hij verkocht, zoals al vele jaren, vis in het dorp, toen Daniël plots een brandlucht rook. "We zijn meteen gaan kijken en zagen een klein vlammetje in de afzuiging", zegt de visboer.