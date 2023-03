Fietsdief zwaait met hakbijl, maar politiehond Bruno vindt de dader

De politie heeft een man aangehouden, die woensdagavond rond half tien in Breda een fiets stal van een 17-jarige jongen en daarna met een hakbijl zwaaide. Hij werd gevonden dankzij politiehond Bruno.

De 17-jarige jongen reed op de Oosterhoutseweg in Breda, toen de verdachte tevoorschijn sprong en hem zijn fiets uit de handen trok. De jongen viel daarbij op de grond. Daarna haalde de 34-jarige man uit Kaatsheuvel de hakbijl tevoorschijn.

De 34-jarige man uit Kaatsheuvel ging er op de fiets vandoor. Daarbij raakte hij een geparkeerde auto. Toen gewaarschuwde agenten op zoek gingen naar de man, pikte politiehond Bruno zijn geurspoor op.

De man had zich verstopt in de bosjes van een voortuin. Ook de hakbijl werd daar gevonden. Hij is aangehouden en zit nog vast.