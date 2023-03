Boswachter: 'Natuur is alleen nog te redden met minder stikstofuitstoot'

Om de natuur te beschermen heeft de provincie woensdagavond besloten geen vergunningen meer te verlenen voor nieuwe projecten die voor extra stikstofuitstoot zorgen. Volgens boswachter Irma de Potter is dat besluit noodzakelijk: "De natuur kan niet langer meer wachten"

"Wij weten helaas al tientallen jaren dat het niet goed gaat met de natuur in Brabant", zegt ze. "De conclusie dat de toestand van de natuur nog verder is verslechterd, is zeer zorgelijk, maar komt voor ons niet als een verrassing."

In natuurgebied De Kampina tussen Boxtel en Oisterwijk wandel je momenteel door een zee van groen. Zo slecht lijkt het in eerste opzicht dus niet gesteld met de planten en dieren in het gebied. En precies dat is volgens de boswachter nou de grote misvatting.