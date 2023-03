Ja of nee: mag ik met zelfgeschreven rijbewijs op een scooter rijden?

Het zou zomaar een vraag van het CBR voor het theorie-examen kunnen zijn: "U schrijft zelf een briefje dat u op een scooter mag rijden. Is dat een geldig rijbewijs?" Nou nee, dus. Een vrouw in Achtmaal had daar toch een heel andere kijk op, tot grote verbazing van de agenten die haar donderdagmiddag aanhielden.

De politie gaf op de Oostaayensebaan de vrouw op haar scooter een stopteken omdat ze 'net iets te hard reed dan toegestaan'. "Het komt wel vaker voor dat snor- en bromfietsen zijn opgevoerd. Of dat er geen geldig rijbewijs voorhanden is", vertellen de agenten Koen en Stefan van Basisteam Weerijs. Het 'rijbewijs' dat de vrouw liet zien, leek in de verste verte niet op het geldige roze papiertje. Sterker nog: het was een wit velletje papier met daarop haar naam geschreven, plus de vermelding 'Mag met scooter rijden'.

"Het handschrift bleek van de eigenaar van de scooter. Hij had zijn tweewieler aan de vrouw geleend. Ze bleek dus niet geheel onvoorbereid op pad te zijn gegaan", concludeert agent Koen met een knipoog. De politie probeerde vergeefs in contact te komen met de eigenaar. Omdat de vrouw het Nederlands niet machtig was, werd de hulp ingeroepen van een tolk. Haar werd duidelijk gemaakt dat ze lopend verder moest met de scooter aan de hand. "Met de nadrukkelijke waarschuwing dat we de scooter in beslag zouden nemen, mocht ze toch stiekem verder willen rijden", aldus de agenten.

"We konden achteraf een lach niet onderdrukken", erkent Koen. "En de collega's die we dit voorval vertelden evenmin." Hoe onwerkelijk en komisch ook, de vrouw kwam er niet vanaf met een waarschuwing. Het rijden zonder geldig rijbewijs is een overtreding. De hoogte van de boete wordt daarbij bepaald door de officier van justitie.