PSV bereikt halve finale KNVB beker na eenvoudige zege op ADO

PSV heeft met speels gemak de halve finale van de KNVB beker bereikt. In eigen huis was het met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag. De thuisploeg had heel weinig problemen met de eerste divisionist en zal met spanning kijken naar de loting van zaterdagavond.

ADO had donderdagavond net zo goed in Den Haag kunnen blijven want zonder enige intenties kwamen de bezoekers naar het Philips Stadion. De eerste divisionist is verwikkeld in de strijd om de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie en dat vond het belangrijker dan de kwartfinale van de beker.

Het leidde ertoe dat PSV een simpele avond had. Na 20 minuten was de wedstrijd al beslist door doelpunten van Johan Bakayoko en Guus Til. Zij hadden de thuisploeg op een 2-0 voorsprong gezet.

Prachtige treffers

PSV begon met nagenoeg de sterkste elf namen. Alleen Xavi Simons begon op de bank nadat hij deze week wat ziekjes was. Zondag is hij normaal gesproken gewoon weer basisspeler. ADO begon juist met veel wijzigingen. Dat was terug te zien op het veld. Het B-team kon geen potten breken.

Na de 2-0 ruststand hadden beide ploegen toch besloten het publiek nog te vermaken. Want na rust waren er twee heerlijke doelpunten aan beide kanten. Ibrahim Sangaré schoot kiezelhard in de kruising. Een bal die de doelman alleen gehoord heeft. Een minuut later deed Malik Sellouki hetzelfde. Ook zijn afstandsschot vloog schitterend binnen. 3-1.