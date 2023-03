Ruud van Nistelrooij genoot van weerzien met ‘trainer’ Advocaat

Naast het bereiken van de halve finale van de KNVB Beker was er voor Ruud van Nistelrooij nog een mooi hoogtepunt donderdagavond. Het weerzien met zijn oud-trainer Dick Advocaat was een speciaal moment voor de oud-spits. “Ik blijf hem altijd trainer noemen.”

De blik zal nu in Eindhoven en omstreken al snel gaan richting zaterdagavond als de bekerloting op het programma staat. Toch is er een uitzondering te vinden. “Ik ga het rustig afwachten”, zei de trainer van PSV. “Ik ga het niet kijken. Ik hoor het vanzelf wel. Natuurlijk hoop ik op een gunstige loting. Maar vooral een thuiswedstrijd.”

Moeilijk was het niet voor PSV donderdagavond tegen ADO, dat een B-team had opgesteld. Maar dat was de verdienste van de thuisploeg vond Van Nistelrooij. “ADO gaf alles, maar wij hebben ze geen kans gegeven. Daarvoor moet ik mijn team een compliment geven.”

Dan het andere hoogtepunt van de avond. Het weerzien met Dick Advocaat. “Geweldig om hem hier weer te zien”, glunderde Van Nistelrooij. “Ik blijf hem toch trainer noemen. Ik heb veel respect voor hem.”

De twee spraken elkaar voor de wedstrijd. “Dat gaat dan over de families en dat soort dingen.” Of de trainer ook nog een tip heeft gekregen van zijn ‘leermeester’? “Ik hoorde hem iets zeggen over dat ik mijn aanvallers vrij liet. Dat vond hij goed. Daar ga ik dan ook maar mee door”, zei de oud-spits lachend.

Voor Guus Til was er minder reden voor een lach. De middenvelder ging door zijn enkel. Het is nog onduidelijk hoe erg het kwetsuur is. Het is afwachten hoe het er over 24 uur uitziet, vertelde Van Nistelrooij.