Van Gerwen weer de beste in Premier League: 'Stond er wanneer het moest'

Michael van Gerwen heeft donderdagavond ook de vijfde speelronde van de Premier League darts op zijn naam geschreven. De Vlijmenaar rekende in de finale in Exeter af met de Welshman Jonny Clayton. Van Gerwen verstevigt met deze zege zijn leidende positie in het klassement. Vorige week schreef hij ook al de vierde speelronde in het Ierse Dublin op zijn naam.

Gedecideerd Ook in de halve finale, tegen de Engelsman Nathan Aspinall, kwam 'Mighty Mike' 3-1 achter. Aspinall gooide in het begin van de wedstrijd twee twaalfdarters. Maar nadat de Engelsman twee pijlen miste in de zesde leg, slaagde Van Gerwen erin zijn achterstand goed te maken en daarna ging hij erop en erover met onder meer een dertien- en een elfdarter.

In de finale zat de Vlijmenaar meteen goed in de wedstrijd. Hij schreef de eerste drie legs op zijn naam. Daarna slaagde 'The Ferret' erin zijn achterstand te verkleinen tot 4-3, maar via een twaalfdarter met een 106-finish liep 'Mighty Mike' opnieuw weg bij de Welshman. In de negende leg kreeg Clayton nog een kans op bullseye om in de wedstrijd te blijven, maar hij miste. Daarop maakte Van Gerwen het duel gedecideerd af.

Afstand van concurrentie

Van Gerwen neemt dankzij zijn eindzege in Exeter verder afstand van de concurrentie in de Premier League. Hij staat nu zes punten los van eerste achtervolger Michael Smith en Nathan Aspinall. Die hebben allebei negen punten veroverd in deze dartscompetitie tussen de acht beste darters van de bond PDC. Gerwyn Price staat vierde, met acht punten.

"Iedere week staat er druk op in de Premier League, je moet presteren", zegt Van Gerwen. "Dan is het lekker om te winnen. Je moet geloven in je capaciteiten en ik was deze avond op mijn best op de momenten dat ik er moest staan."