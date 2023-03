Vestiging van grootschalige logistiek wordt verder beperkt in Brabant

Het wordt moeilijker voor grootschalige logistieke bedrijven om zich te vestigen in Brabant. De provincie verbiedt de vestiging in heel Brabant, met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Zo kunnen gemeenten vestiging op ongewenste plekken tegenhouden.

De wens om beter te kunnen bepalen waar enorme logistieke bedrijven zich vestigen bestaat al veel langer. In 2021 heeft de provincie al aangegeven dat ze minder van dit soort bedrijven ruimte willen geven. Nu liggen er dus afspraken met gemeenten waar in beperkte mate de bedrijven nog wel mogen komen.

Onderzoek

De provincie heeft een uitgebreid onderzoek laten doen naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek in Brabant. Dan gaat het om een ruimtevraag van 3 hectare, ongeveer vier en een half voetbalveld. Uit dat onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de bedrijventerreinen voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Een groot deel van de gebouwen op deze terreinen is ook nog eens toe aan vervanging.

Toch kiezen de provincie en de gemeenten er nu voor om die plekken niet opnieuw 'uit te geven' als vestigingsplek voor nieuwe grootschalige logistiek. De helft van deze plekken wordt nu als ongeschikt betiteld. Omdat er bijvoorbeeld niet de juiste infrastructuur ligt voor de verkeersstromen of het zijn plekken waar de gemeenten liever lokaal midden- en kleinbedrijf wil hebben.

Extra woningen

Ook wordt er gekeken naar plekken waar panden kunnen worden omgebouwd tot woningen. Tot nu toe was vestiging van grootschalige logistiek op deze ongewenste locaties mogelijk. Met dit besluit wordt de vestiging nu echt onmogelijk.

Op veel bedrijventerreinen is er dus geen plek meer voor (nieuwe) grootschalige logistiek. In de regio Noordoost-Brabant is wél ruimte. De regio Oss-Veghel-Den Bosch is zelfs de tweede logistieke hotspot van Nederland. In deze regio zijn twaalf bedrijventerreinen, bestaande en nieuwe, aangewezen waar XXL-logistiek mogelijk is. In totaal zijn er in heel Brabant nog 56 bedrijventerreinen waar eventueel nog grootschalige logistiek mag komen.

Niet iedereen voor

Partijen in Provinciale Staten stemden in meerderheid voor het besluit. Wel waren er zorgen. Dit besluit geldt alleen voor bedrijven die 30.000 vierkante meter groot (of groter) zijn. Grote bedrijven onder die drie hectare kunnen dus wel overal komen. GroenLinks wil dat de provincie wel goed in de gaten houdt dat er niet meerdere panden komen van net onder die drie hectare om de regels te omzeilen.

De SP wil dat er ook goed gekeken wordt naar de voordelen voor de gewone Brabander. Levert het werkgelegenheid op, of hebben we er voornamelijk arbeidsmigranten voor nodig? Ook de PVV ziet hier een groot bezwaar. Volgens de PvdD geeft dit besluit weer eens aan dat de economie van Brabant gaat voor een goede leefomgeving. Die partij stemde dan ook tegen het besluit.