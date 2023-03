Charles-Andreas Brym kopt met een snoekduik FC Eindhoven langs Telstar

In Keuken Kampioen Divisie won FC Eindhoven in Velsen-Noord met 0-1 van Telstar. De ploeg van trainer Rob Penders houdt met de overwinning de Witte Leeuwen achter zich op de ranglijst. FC Den Bosch leed tegen PEC Zwolle een historische nederlaag: 13-0.

Telstar - FC Eindhoven 0-1

Bij een overwinning zou Telstar op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie op gelijk hoogte komen met FC Eindhoven. Dat lieten de Eindhovenaren niet gebeuren. FC Eindhoven had in de eerste helft het meeste grip op het spel. Telstar daarentegen was enkele keren gevaarlijk met snelle counters.

Halverwege de eerste helft viel de enige treffer van de wedstrijd. Charles-Andreas Brym kopte met een fraaie snoekduik FC Eindhoven naar een 0-1-voorsprong. Kort voor rust voorkwam doelman Nigel Bertrams met een goede redding dat Telstar op gelijke hoogte zou komen.

Na rust zette de thuisploeg FC Eindhoven onder druk, maar tot een gelijkmaker kwam het niet.

