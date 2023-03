Wegrace op de snelweg onder invloed van drugs: rijbewijzen afgepakt

Twee automobilisten zijn dinsdag op de snelweg door de politie gesnapt, toen ze tegen elkaar aan het racen waren. Eén van bestuurders was onder invloed van drugs. De rijbewijzen van de twee racers zijn afgepakt. De mannen reden over een snelweg in het westen van Brabant.

De twee vielen op tijdens een grote controle die was gericht op het bekeuren van appers achter het stuur. Met een touringcar en meerdere onopvallende wagens ging de politie de snelwegen op in het westen van de provincie, rondom Tilburg en Breda. "In korte tijd werden 58 bestuurders betrapt die een telefoon in hun hand hadden tijdens het rijden. Deze bestuurders werden staande gehouden en kregen een proces-verbaal van 380 euro", laat de politie weten. De boete is op 1 maart met dertig euro verhoogd. Scannen met camera

Naast de controle met de touringcar, werd er gecontroleerd met de zogenoemde monocam: een camera die voertuigen scant en een foto maakt wanneer een bestuurder appt achter het stuur. Op de A4 bij Bergen op Zoom werden 21 mensen betrapt, op de A58 bij Kapelle 22 en op de A58 bij Ulvenhout 14. Ook zij krijgen een boete van 380 euro.

De monocam snapt een appende automobilist (foto: politie).

Hardleerse vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur maakte het wel heel bont: hij werd in één uur tijd twee keer betrapt met zijn telefoon achter het stuur. "Deze man snapt niet wat voor ellende hij kan veroorzaken met zijn vrachtwagen als hij niet oplet en bijvoorbeeld achter op een file rijdt", laat de politie weten. Niet alleen appende bestuurders werden op de bon geslingerd. De politie deelde ook boetes uit aan bestuurders voor rechts inhalen, een losliggende lading, het niet dragen van een gordel en onnodig links rijden. ‘Levens redden’

De controle van de politie is niet voor niks geweest, zo blijkt: "We weten uit ervaring dat het levensgevaarlijk is om te bellen of te appen tijdens het rijden met een telefoon in je hand. Dat kan levens kosten en om die reden proberen we daar zo veel mogelijk tegen op te treden." De komende tijd zijn er meer van dit soort acties. "Op deze manier willen we de automobilisten bewust te maken van het gevaar wat ze zijn als ze rijden met een telefoon in hun handen dus afgeleid kunnen zijn van hetgeen ze op dat moment aan het doen zijn: autorijden", laat de politie weten. "U bent gewaarschuwd!" Zo gaat de politie vanuit een touringcar te werk om appende bestuurders op de bon te slingeren.