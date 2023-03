Juwelier Van Hout stopt na 130 jaar: ‘Ik moest een traantje laten'

Al 130 jaar is juwelier Van Hout een begrip in Veghel. Binnenkort sluiten de deuren voorgoed. Eigenaar Kees van Hout (67) stelde zijn pensioen de afgelopen jaren steeds uit. Hij hield hoop om een opvolger te vinden, maar helaas. "Het stopt hier. Met pijn in mijn hart."

In de zaak aan de Wiekslag in het centrum van Veghel is het afgeladen druk. Jong en oud willen nog gauw een horloge of sieraad hebben. Dat Kees de juwelen nu met flinke korting verkoopt speelt vast een rol. “Het loopt echt storm”, zegt hij. “Gister hadden we zo’n 250 klanten en vandaag ook weer. Er moest vanmiddag zelfs iemand bij de deur gaan staan om te zeggen dat er niet meer mensen binnen mochten.”

Kees is de derde generatie in het familiebedrijf. In 1893 begon zijn opa met de zaak in de Molenstraat, daarna nam zijn vader het over en Kees volgde hem eind jaren ’70 op. “Dat waren de gouden jaren”, zegt Kees. “Mensen hoefden niet drie keer per jaar op vakantie, een gigantisch huis én een dure auto. Maar sieraden werden steeds belangrijker.”

Het is de zoveelste zaak in het centrum van Veghel die verdwijnt. “Ik heb er daarom wel een paar jaar over moeten nadenken, maar als er niemand komt moet je een keer die beslissing nemen”, zegt Kees. Hij was zestig uur per week bezig met zijn bedrijf en deed dat altijd met veel plezier, maar wil nu gaan genieten van zijn oude dag.