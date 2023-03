Auto knalt door hek van speeltuin en crasht in klimrek

Een automobilist heeft donderdagnacht een speeltoestel in de Vincent van Goghstraat in Eindhoven helemaal in de prak gereden. Het merkwaardige ongeluk is door de politie van Eindhoven op Instagram gedeeld.

De crash moet met een behoorlijke snelheid zijn gegaan: de speeltuin is afgesloten met een hek en een haag, het geramde klimrek staat daar een paar meter vandaan. Het ongeluk gebeurde rond twee uur 's nachts. Door de klap is één van de torentjes helemaal afgebroken. Ook van de rode glijbaan die aan het torentje vastzat is niets over: die ligt troosteloos op de grond. De zwarte auto raakte door de klap zwaar beschadigd. Tweede ongeluk

Naast de speeltuin gebeurde nog een ongeluk. Een grijze Peugeot botste daar op een andere auto. De schade is aanzienlijk. Of de aanrijdingen tegelijk gebeurden en of er en verband is, weet de politie niet.

Deze auto haalde de speeltuin niet (foto: Politie Eindhoven/Instagram).

Ook wie er precies verantwoordelijk is voor de ravage, blijft nog even een raadsel. “De bestuurders van beide voertuigen hebben zich niet kenbaar gemaakt na het incident. De betrokkenen gaven allemaal aan dat zij niet hadden gereden, maar het leek ons onwaarschijnlijk dat de voertuigen dit zelfstandig hadden gedaan”, laat de politie Eindhoven in het bericht weten.