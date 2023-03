FC Den Bosch beleeft ‘grootste nachtmerrie’ en verliest met 13-0 van PEC

FC Den Bosch beleefde vrijdagavond een horrorwedstrijd tegen koploper PEC Zwolle. Aan het einde van de wedstrijd stonden de veelzeggende cijfers van 13-0 op het scorebord. Bij de koploper in de Keuken Kampioen Divisie was Apostolos Vellios lekker op dreef, hij maakte vier van de dertien doelpunten. Het is de grootste uitslag ooit in de Eerste Divisie.

"Dit is voor mij het dieptepunt, als trainer en als speler", zei trainer Jack de Gier na afloop van de wedstrijd tegenover ESPN. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs niet bij de pupillen. Vanaf de eerste minuut vloog elke bal erin, er was voor ons geen houden aan. Dit is heel erg." Ook voor speler Danny Verbeek, geboren Bosschenaar, is het een ongekende uitslag, vertelde hij bij ESPN. "Dit is de grootste vernedering uit mijn loopbaan. We misten vijf of zes spelers en dan blijkt meteen dat we niet meer betaaldvoetbalwaardig zijn. Vanaf het begin was het heel slecht. Van alles wat we vooraf hadden afgesproken kwam niets terecht. Het was ongelooflijk."

FC Den Bosch-trainer Jack de Gier bij ESPN (foto: Orange Pictures).

Hattrick binnen twaalf minuten, 7-0 na halfuur

PEC Zwolle begon voortvarend aan de wedstrijd. Vellios scoorde binnen twaalf minuten een hattrick. De andere doelpunten voor rust kwamen op naam van Haris Medunjanin, Younes Taha, Thomas van den Belt en Vellios. Voor Vellios was het dus zijn vierde treffer. Tussendoor werd nog een doelpunt van PEC Zwolle afgekeurd. Binnen een halfuur was de stand op het scorebord al 7-0. Na de rust scoorden Lennart Thy (drie keer), Thomas Beelen, Van den Belt en Dave van den Berg voor de Zwollenaren. Grootste nederlaag

De nederlaag van 13-0 is de grootste in de geschiedenis van de Bossche club. BVV, de voorloper van FC Den Bosch, verloor in oktober 1957 met 9-0 bij MVV. FC Den Bosch verloor met dezelfde cijfers in november 1972 van Ajax. De 13-0 is ook een evenaring van de grootste uitslag in het betaalde voetbal. Op 24 oktober 2020 won Ajax in Venlo met 13-0 van VVV. Slecht seizoen

FC Den Bosch draait een slecht seizoen. De ploeg van trainer Jack de Gier staat met zevenentwintig punten op de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het bestuur liet onlangs weten aan het einde van het seizoen het contract van trainer Jack de Gier niet te verlengen.