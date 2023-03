Trainer Jack de Gier ontslagen na ongekende nederlaag

FC Den Bosch neemt per direct afscheid van trainer Jack de Gier na de historische nederlaag tegen PEC Zwolle van vrijdagavond (13-0). De Gier zou na dit seizoen al vertrekken, omdat zijn contract niet werd verlengd. Maar na de enorme nederlaag bij Zwolle gaan de club en de trainer per direct uit elkaar.

Het onmiddellijke vertrek van De Gier werd maandagochtend bekendgemaakt door de club. FC Den Bosch meldt 'in goed overleg' te hebben besloten de samenwerking te beëindigen.

"Dit is voor mij het dieptepunt, als trainer en als speler", zei De Gier nog na afloop van de dramatische wedstrijd vrijdagavond in Zwolle. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs niet bij de pupillen. Vanaf de eerste minuut vloog elke bal erin, er was voor ons geen houden aan. Dit is heel erg."

'Waardig afsluiten'

De Gier begon zijn voetballoopbaan in Den Bosch en speelde ook voor onder meer Cambuur en Go Ahead Eagles. Hij was sinds 1 februari 2021 hoofdtrainer bij FC Den Bosch.

"Ik wil mijn periode bij de club nu vooral waardig afsluiten", zei De Gier begin februari, toen bekend werd dat zijn contract bij FC Den Bosch niet werd verlengd. "De beslissing van de clubleiding om in het nieuwe seizoen met een andere trainer verder te gaan, heb ik te respecteren."

Verklaring FC Den Bosch

"De intentie was om het seizoen met elkaar af te maken", zegt Yousuf Sajjad, sinds 1 januari technisch manager van de eerstedivisionist. "Jack had in december duidelijkheid moeten krijgen over zijn toekomst. Dat is niet gebeurd, waardoor er ruis op de lijn is ontstaan. Toen wij hem in februari alsnog vertelden dat we na dit seizoen niet met hem door zouden gaan, viel dat rauw op zijn dak. We hoopten oprecht dat we desondanks samen konden blijven werken. Helaas zijn we in die gezamenlijke missie niet geslaagd."

"We weten dat er veel werk aan de winkel is", gaat Sajjad verder. "Het resultaat op vrijdag overtrof onze verwachtingen in negatieve zin. Qua niveau was dit de absolute ondergrens en hiervoor moet iedereen uit heden en recente verleden verantwoordelijkheid nemen, niet alleen Jack. Een ongeschreven voetbalwet is ook dat het voor Jack en de spelers na dit verlies niet logisch zou zijn om onder de gegeven omstandigheden door te gaan."

Van Overbeek

Assistent William van Overbeek neemt vooralsnog De Giers taken over.

LEES OOK: FC Den Bosch beleeft horroravond en verliest met 13-0 van PEC