Wethouder in Geldrop-Mierlo stopt: 'Druk wordt steeds groter'

Jarenlang was hij met veel plezier wethouder in Geldrop-Mierlo. Maar na negen jaar gooit Marc Jeucken er het bijltje bij neer. De laatste tijd voelt hij zich niet meer gelukkig in de spagaat tussen wensen vanuit de gemeenteraad en wat hij kan doen. "Het continue gevoel niet geheel aan de verwachtingen te kunnen voldoen, breekt me op”, schrijft hij in zijn ontslagbrief. Wat is er precies aan de hand?

Sinds 2014 is Jeucken wethouder in de gemeente waar hij is geboren en getogen. De laatste jaren met de portefeuille ruimtelijke ordening en wonen. Het zijn thema’s die net als in de rest van Nederland ook in Geldrop leven.

“Zonder overheidssteun is het bouwen van zoveel woningen, en dan ook nog voor de helft betaalbare, niet mogelijk. Ja, ik ben dus heel blij”, zei hij hier eerder over tegen het Eindhovens Dagblad.

Een van de grote dossiers waar Jeucken zich mee bezighoudt is de bouw van 800 woningen in en vlakbij het centrum van Geldrop. De gemeente vroeg én kreeg hiervoor een subsidie van 8 miljoen euro van het Rijk.

“Ik ervaar continue druk vanuit de gemeenteraad. Het grijpt me steeds meer aan en ik krijg daar fysiek last van. Dat is de reden dat ik zeg: ik ga hier niet meer mee door”, zegt Jeucken.

Die blijheid is in de loop van de tijd omgeslagen in frustratie. “Wat we doen, dat we aan de weg aan het timmeren zijn, wordt nauwelijks erkend in de gemeenteraad. Continu is de raad heel kritisch. Dan denk ik bij mezelf: we zijn heel vooruitstrevend geweest om die middelen te krijgen. En dan krijg je constant kritiek. Hoe kun je het dan wel nog goed doen als wethouder?”

Vanuit de oppositiepartijen kwam onder meer commentaar dat van de 800 woningen er heel weinig sociale huurwoningen tussen zitten.

Maar er zijn volgens Jeucken meer voorbeelden. “Het is niet één specifieke zaak. Het is een opeenstapeling van… En bij mij is de maat nu vol. Het raakt me als persoon heel erg.”