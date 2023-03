Bestelbus Kempen Cross gespot op de markt in Gambia

Vier lekke banden, een dikke laag stof, een schuifdeur die aan een touwtje hangt en een carrosserie vol deuken. Niemand wil zijn geparkeerde bestelbus in die staat aantreffen. Op sterven na dood, zeg maar. Voor wie interesse heeft: de bestelbus staat op een binnenplaats bij een markt in de stad Serekunda in Gambia. Het opvallendste aan de bestelbus is het gele opschrift op de zijkant: www.dekempencross.nl.

Dat was ook Peter Vermaas en zijn vrouw Annette opgevallen toen zij vorige week de drukke Serekunda-markt ('Het is een gekkenhuis hier') bezochten. Het stel uit Uithoorn is drie weken op vakantie in het Afrikaanse land. "Het is een lokale markt waar je heerlijk kunt verdwalen. Zo zijn we ook terechtgekomen op de binnenplaats bij de bestelbus."

Op de binnenplaats heeft Peter een foto genomen van wat eens een bestelbus was. "Het busje stond er zo te zien al een tijdje. En zal waarschijnlijk voorlopig ook niet meer van zijn plaats komen. Maar het was de foto wel waard", zegt hij. Volgens Peter 'stikt het in Gambia' van geïmporteerde busjes en auto's met allerlei bedrijfslogo's en websites."

Eenmaal terug in het hotel zoekt Peter op de website van de bus en komt zo uit bij de website van Omroep Brabant.

Daar leest hij over de Kempen Cross en de historie van de jaarlijks autocrosswedstrijden in Nederland en België. Voormalig organisator Patrick Mess: "Nee, die cross bestaat helaas niet meer. Het was mijn kindje. Alle spullen van de cross zijn verkocht, wellicht is de bestelbus op die manier daar terechtgekomen."

