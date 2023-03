PSV treft Spakenburg in halve finale van de KNVB-beker

PSV komt in de halve finale van de KNVB-beker uit tegen de amateurs van Spakenburg. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij lootte een uitwedstrijd in Spakenburg. In de andere halve finale treffen Feyenoord en Ajax elkaar. Die wedstrijd wordt in Rotterdam gespeeld.

De wedstrijden in de halve finale staan gepland voor dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. PSV won afgelopen donderdag in de kwartfinale thuis met 3-1 van ADO Den Haag. Spakenburg schakelde voor de tweede keer een Eredivisieclub uit: na FC Groningen moest FC Utrecht er aan geloven.