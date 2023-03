Skikampioen Siebe (10) wil naar de Olympische Spelen: ‘Mijn droom’

Tien jaar oud en nu al is hij twee keer Nederlands kampioen skiën geworden. Siebe van Velthoven uit Leende timmert flink aan de weg om later hopelijk bij de wereldtop op de latten te horen. Deze week behaalde de jonge Brabander zijn tweede Nederlandse skititel in de Oostenrijkse Alpen. Zijn droom? “De Olympische Spelen!”

Het was deze zondagochtend een vroegertje voor de 10-jarige Siebe. Bepakt en bezakt vertrok hij vanochtend om half zeven met zijn moeder en zus uit Oostenrijk met zijn thuisdorp Leende als eindbestemming. En niet zonder resultaat: afgelopen week was hij de snelste Nederlander op de slalom en reuzenslalom in de leeftijdscategorie onder 12. Daardoor won hij ook het algemeen klassement. De stemming in de wagen is dan ook opperbest.

Ook al is Siebe pas 10 jaar oud, de jongeman weet hartstikke goed waar hij over praat. Met twee ouders als ski-instructeurs kon Siebe op 2-jarige leeftijd haast eerder skiën dan lopen. Op de latten naar beneden roetsjen is hem dan ook met de paplepel ingegoten.

“Het ging hartstikke goed, maar spannend vond ik het ook wel. Er was veel publiek bij en er worden allemaal foto’s van je gemaakt”, blikt Siebe terug. “Ik had heel veel spanning in mijn lijf. Maar toen ik eindelijk startte, dacht ik nergens anders meer aan dan aan de volgende poortjes waar ik omheen moest.”

Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat Siebe later zijn grote droom gaat verwezenlijken. “Ik wil heel graag naar de Olympische Winterspelen”, vertelt hij in de auto. En wanneer dan ongeveer? “Als ik 18 of 20 ben misschien.”

In de praktijk betekent het dat Siebe elke zaterdag van de kunstsneeuwbaan afgaat om te trainen, gevolgd door een conditietraining. En doordeweeks wordt Siebes conditie op de proef gesteld door een heuse personal trainer in Leende.

Siebes zus skiet ook en trainde jaren geleden in Snowworld in Landgraaf met een topsportgroep. Siebe zelf ging een keer mee om te kijken en mocht ook meedoen. Hij vond dat zo leuk en raakte er zo bedreven in dat tripjes Zuid-Limburg vaste kost werden: Siebe mocht meedoen met de topsportgroep van de Nederlandse Ski Vereniging.

Daarvoor zal het talent nog flink aan de bak moeten. Want een bak talent heeft hij wel. Maar die omzetten in topprestaties op profniveau: daar komt heel wat bij kijken. Niet in de laatste plaats: heel wat vlieguren in de bergen, die we hier in Nederland niet hebben.

“In Oostenrijk skiën vind ik het allerleukst”, zegt Siebe. “Daar zijn de pistes steiler en er is echte sneeuw. Dat is veel fijner en mooier.” Aan de gezonde dosis plezier en motivatie zal het niet liggen. Vader Rob hoopt dat zijn droom en prestaties bedrijven lokt die hem willen sponsoren. Want goedkoop is het niet.

En wie weet zien we Siebe dan in 2030 of 2034 wel terug op de Olympische Winterspelen. “Dat zou ik heel leuk vinden.”