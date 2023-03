Vliegtuig met klapband op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport is een vliegtuig gestrand met een klapband. Het gaat om een passagiersvliegtuig. Het is onder begeleiding van de brandweer van de luchthaven naar het platform getaxied. Daar konden de passagiers veilig uitstappen. Niemand is gewond geraakt.

Het gaat om een binnenkomende vlucht van een Ryanair-toestel uit Londen. Tijdens de landing kreeg het vliegtuig een klapband, maar de crew kon het toestel zelfstandig taxiënd terugbrengen naar het platform.