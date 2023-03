Nog één keer carnaval, de laatste optocht in Zuid-Nederland

In Someren hebben carnavalsvierders zondagmiddag nog één keer hun hart kunnen ophalen. Hier werd de laatste grote carnavalsoptocht gehouden met de mooiste wagens uit Brabant en Limburg.

"Dit is de crème de la crème ", laat Peter van de Voort van de organisatie weten. Ze houden deze optocht pas voor de derde keer, maar hij scoort hoge ogen bij het publiek. "Het idee is ontstaan in 2018", vertelt Van de Voort. "In 2019 was de eerste optocht, de afgelopen twee jaar was er door corona natuurlijk niks, maar nu weer wel."

Kar van stal heet deze optocht en hij is voor de derde keer gehouden. Overal langs de route in Someren stond het publiek soms rijen dik te genieten van de veertien wagens. De wagen van 44 meter uit Someren-Eind gooide hoge ogen, maar ook een grote kleurrijke groep van CV De Flausmause zorgde voor een feestje waarbij de confetti de straten weer kleurde.

Hij glundert als hij om zich heen kijkt. Hij is trots, op Brabant en Limburg. "Ik vind het mooi om te zien al die jonge groepen, hoe enthousiast ze zijn. Het is gewoon één groot feest." Van de Voort is duidelijk geëmotioneerd. "Ik ben een carnavalsmens in hart en nieren. Ik vind het echt fantastisch. Nog één keer alles uit de kast halen, heel mooi."

Een jongetje van een jaar of tien langs de kant kijkt verrukt naar de ronddraaiende poppen op de kleurrijke wagens, maar hij geeft toch de voorkeur aan de optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek) "Die is nóg mooier", aldus de jonge kenner. "Wij zijn op wintersport geweest", vertelt zijn moeder. "Dus we hebben de opstoet in Tilburg gemist, maar hij is fan van carnaval en we pikken deze optocht nog mooi even mee." Andere kinderen verzamelen confetti en gooien die terug naar de mensen op de wagens. Last van de kou hebben ze niet.