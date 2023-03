Mental coach hielp gepasseerde PSV-goalie Drommel: 'Lastige tijd gehad'

Na een moeilijke periode schijnt de zon weer voor Joël Drommel. Door een blessure van Walter Benitez krijgt de 26-jarige doelman weer voor langere tijd een kans in de goal bij PSV. Daarvoor heeft hij hard gewerkt en ook gesproken met een mental coach.

De PSV-goalie sprak vorig jaar toen hij zijn plek onder de lat verloor met een mental coach. “Dat is geen psycholoog maar wel iemand bij wie ik mijn ei kwijt kan. Ik had er behoefte aan en het bevalt prima.”

Wanneer Drommel gevraagd wordt of hij de beslissing terecht vindt reageert hij als volgt. “Je bent het er niet mee eens. Je vindt je zelf altijd beter. Vorig jaar waren er veel ups-and-downs. Yvon Mvogo heeft zijn kans toen gepakt. Dit jaar wordt er een keeper gehaald. Dat is natuurlijk niet leuk.”

Voor trainer Ruud van Nistelrooij was er geen twijfel om Drommel een (noodgedwongen) tweede kans te geven. “Vorig seizoen heeft Joël wat foutjes gemaakt. Dat zijn dure leermomenten. Hij werd toen onzeker maar mentaal heeft hij grote stappen gezet. Hij is altijd hard blijven werken, dan is deze kans terecht.”

Maar de 26-jarige doelman weet als geen ander dat hij uiteindelijk de ballen moet tegenhouden. “Ik moet elke dag honderd procent geven. Op de trainingen en nu in de wedstrijden. Meer kan ik niet doen. Deze kans voelt als een nieuw begin. Het is pas mijn eerste competitiewedstrijd dit seizoen.”

Toch zal normaal gesproken Benitez bij een terugkeer weer onder de lat verschijnen en moet Drommel het gaan doen met de bekerwedstrijden. “Spakenburg is ook een mooie loting daarvoor. Hopelijk mag ik daarna wél de finale in De Kuip keepen. Daar kijk ik naar uit.”

Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk. Al weet de keeper wel wat hij wil. “Ik ben op een leeftijd dat ik vooral wil spelen. We zien in de zomer wel of dat in Eindhoven kan.”