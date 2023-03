PSV wint met hangen en wurgen van RKC

PSV heeft met 1-0 gewonnen op bezoek bij RKC. In een attractieve wedstrijd was een doelpunt van Johan Bakayoko genoeg om de drie punten mee te nemen naar Eindhoven. PSV mag dus blijven dromen over de titel. RKC blijft op een achtste plaats staan.

Het enige Brabantse onderonsje in de Eredivisie was een zeer aantrekkelijk onderonsje. RKC de verrassende nummer acht op de ranglijst maakte het PSV, dat teleurstellend vierde staat, lastig.

Al na enkele minuten kon Juriën Gaari de thuisploeg met het hoofd op voorsprong zetten. Het was een waarschuwing die PSV serieus nam want daarna namen de Eindhovenaren het initiatief.

Blessure De Jong

Met de minuut werd de druk wat groter en moest doelman Etienne Vaessen moeizamer redden. Dat deed de RKC-goalie uitstekend. Een antwoord op een volley van Johan Bakayoko had de Bredanaar alleen niet. Vanuit een scrimmage kwam de bal voor de voeten van de Belg die niet twijfelde en de 1-0 hard binnenschoot.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd. RKC kreeg twee grote kansen via Thierry Lutonda en Michiel Kramer en jaagde op de gelijkmaker. Waar bij PSV Luuk de Jong geblesseerd uitviel ging de ploeg van Joseph Oosting met vier aanvallers in het veld vol op de aanval.

En dus bleef RKC ook kansen krijgen. Oud-PSV’er Florian Jozefzoon kreeg een kwartier voor tijd de grootste nadat Julian Lelieveld alle tijd en ruimte kreeg om een voorzet te geven. PSV zette daar zeer matig voetbal tegenover en werd nauwelijks nog gevaarlijk in de tweede helft.

Sprankje hoop

Het piepte en het kraakte bij PSV maar het bleef overeind. Door de overwinning in Waalwijk behoudt de Eindhovense ploeg nog een sprankje hoop op de titel. Het zag eerder dit weekend Feyenoord en AZ al winnen. Het verschil naar de koploper uit Rotterdam is zes punten. Volgende week wacht SC Cambuur in eigen huis.

Voor RKC wacht volgende week een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Wel blijft het voorlopig op een achtste plek staan.

Reacties

Bij RKC hadden ze het gevoel dat er meer in had gezeten. "Je maakt het een topclub als PSV erg lastig", zei Joseph Oosting na afloop. "Ik vond ons de eerste helft niet sterk maar als je de kansen in de tweede helft ziet, maken wij meestal wel een goal. Vandaag helaas niet."

De trainer aan de andere kant kon alleen maar tevreden zijn na de eerste uitzege van 2023. "Natuurlijk zit dat in je hoofd. Maar vandaag zag ik een elftal dat wist dat we moesten winnen om aansluiting te houden. Dat hebben we gedaan dus een geslaagde middag."