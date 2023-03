Dromen over Europees voetbal in Waalwijk? ‘Eerst handhaven’

Komen over een half jaar clubs als AS Roma, Villareal en Eintracht Frankfurt naar het Mandemakers Stadion? Zover is het nog zeker niet, maar dat het goed gaat met RKC is een feit. De club staat op een achtste plek en zou zomaar eens mee kunnen gaan doen om de play-offs voor Europees voetbal. In Waalwijk blijven ze voorlopig nog nuchter.

Nog geen polonaise, confetti of liters bier in Waalwijk. De club zit zoals altijd in rustig vaarwater. Toch levert RKC dit seizoen een knappe prestatie met een voorlopige achtste plek. Een positie die perspectief op Europees voetbal biedt. “Euforisch? Dat zijn we pas als we ook eind mei op plek acht staan”, is trainer Joseph Oosting duidelijk. Etienne Vaessen doet er nog een schepje bovenop. “We willen ons eerst definitief handhaven, daarna kijken we pas verder.”

"Stiekem denk je wel eens na over die play-offs"

Natuurlijk moet de doelman lachen als hem wordt gevraagd of hij nog serieus rekening houdt met degradatie. “We staan er heel goed voor. Wie weet wat dit seizoen nog gaat brengen. Stiekem denk je wel eens na over die play-offs. Maar we zijn er nog niet." Het geeft aan hoe er in Waalwijk wordt geleefd. En daar zit misschien ook wel de kracht. Al benoemt Oosting een ander belangrijk punt. “Onze kracht zit in de samenwerking met elkaar. We geloven erin dat we het samen moeten doen. En normaal doen. Dat blijft ook onze kracht.”

"Er zijn bij mij wel wat revanchegevoelens"