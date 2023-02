Clubicoon Rick Hoogendorp droomt van Europees voetbal RKC: 'Waarom niet?'

Aan het succesverhaal van RKC dit voetbalseizoen lijkt maar geen eind te komen. Zaterdagavond was RKC in Friesland met 1-4 te sterk voor subtopper Heerenveen. Dankzij die zege is de ploeg van coach Joseph Oosting gestegen naar de achtste plaats in de Eredivisie. Europees voetbal lonkt voorzichtig. RKC Europa in, zou dat kunnen? "Waarom niet?', vraagt clubicoon Rick Hoogendorp zich hardop af.

"RKC volg ik nog steeds met een warm hart", vertelde Hoogendorp zondagmiddag in het radioprogramma 'De Zuidtribune' op Omroep Brabant. "Ik heb daar zes jaar gevoetbald, meer dan tweehonderd wedstrijden. Die club heeft een speciaal plekje in mijn hart. Dat RKC bovenin meedraait, vind ik hartstikke gaaf."

"Je ziet waartoe RKC in staat is als er vertrouwen is."

Toch wil hij niet spreken van een verrassing. "RKC speelde vorig seizoen bij vlagen ook al goed. Je ziet dat er onder Joseph Oosting vertrouwen is en je ziet waartoe RKC dan in staat is." Hoogendorp, clubtopscorer van RKC met 95 goals, heeft ook wel eens zo'n droomseizoen met RKC meegemaakt. "Dat waren supermooie tijden. Wij misten dat Europese ticket op drie doelpunten."

"Niets moet, alles mag en daarmee haal je een bepaalde druk weg."

Hij noemt de gemoedelijke sfeer in Waalwijk als een van de pijlers onder het succes. "Dat is zeker een kracht. Het is daar altijd leuk, gezellig. Leuke mensen. RKC heeft een kleine organisatie. Er werken niet zoveel mensen, dus de lijnen zijn heel kort. Ik denk dat dit ook heel belangrijk is bij RKC, je doet het met elkaar. Je ziet: als er vertrouwen is, kun je tot heel mooie prestaties komen. Niets moet, alles mag. Daarmee haal je ook een bepaalde druk weg, denk ik." Dankzij de zege van zaterdagavond op Heerenveen is RKC gestegen naar de achtste plaats op de ranglijst, op vijf punten van erkend subtopper FC Utrecht. De play-offs om Europees voetbal lonken voorzichtig. Hoogendorp gelooft er wel in. "Als je zoals nu in een flow zit, is alles mogelijk. Je zag het zaterdagavond. RKC speelde een matige eerste helft maar uiteindelijk win je in de tweede helft dik verdiend met 1-4. Als je uit bij Heerenveen wint, waarom zou je dan niet ook van andere grotere clubs kunnen winnen? Er zijn volgens mij nog elf duels te gaan. Als ze er daarvan vijf of zes winnen, is RKC heel dichtbij."

"Tegen Chelsea in de Conference League, dat zou geweldig zijn!"

En dan is het leuk om even te dagdromen. Stel dat het RKC lukt... En dat je dan een club als Chelsea, dat nog de grootst mogelijke moeite moet doen om zich te plaatsen voor de Conference League volgend seizoen, zou loten... "Haha, dat zou geweldig zijn. Maar je moet het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. Elk duel dat je een goed resultaat oplevert, is mooi meegenomen. De eindstreep komt in zicht en de concurrentie moet ook nog zes of zeven wedstrijden zien te winnen."