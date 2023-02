RKC Waalwijk pakt na rust winst tegen Heerenveen

In het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen heeft RKC Waalwijk zaterdagavond drie punten weten te pakken tegen Heerenveen. Waar de Waalwijkers in de rust nog tegen een 1-0 achterstand aankeken, draaiden zij de wedstrijd na rust helemaal om en eindigden met een 1-4 overwinning.

In de 35e minuut schoot aanvaller Sydney van Hooijdonk Heerenveen op een 1-0 voorsprong. De tien minuten tot de rust waren spannend voor RKC, omdat Heerenveen de druk er goed oplegde en een goede redding van keeper Vaessen was nodig om die stand zo te houden.

Andere wedstrijd

Een kwartier na rust begon RKC goed in de wedstrijd te komen en de in de rust ingebrachte Florian Jozefzoon trok op aangeven van Mats Seuntjens de stand weer gelijk. De voet van Seuntjens bleek goud waard voor RKC, want hij was ook betrokken bij de 1-2 en de 1-3 die door de middenvelders Julian Lelieveld en Yassin Oukili werden binnengeschoten.

In de 94e minuut scoorde Florian Jozefzoon zijn tweede van de avond op aangeven van Saïd Bakari en zette daarmee de eindstand van 1-4 op het scorebord.

Door deze overwinning op de directe concurrent klimt RKC Waalwijk over Heerenveen heen in de stand en bezet nu de 8e plek, met 32 punten uit 23 wedstrijden. Volgende week volgt voor de Waalwijkers een Brabants onderonsje als zij het in eigen huis opnemen tegen PSV.