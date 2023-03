Bullseye-finishes en 170-uitgooi, maar geen titel voor Michael van Gerwen

Michael van Gerwen moest toezien hoe Andrew Gilding er met de trofee vandoor ging (foto: PDC). Een balende Michael van Gerwen (foto: PDC). Andrew Gilding verraste Michael van Gerwen in de finale van het UK Open (foto: Kieran Cleeves/PDC). Volgende Vorige 1/3 Michael van Gerwen moest toezien hoe Andrew Gilding er met de trofee vandoor ging (foto: PDC).

Michael van Gerwen is er zondagavond laat niet in geslaagd het UK Open darts op zijn naam te schrijven. De Vlijmenaar kende een uitstekend toernooi, maar hij werd in de finale verrast door Andrew Gilding. Het is voor het eerst dat deze Engelsman een groot toernooi op zijn naam schrijft.

Lange tijd leek Van Gerwen op weg naar zijn vierde eindzege op het UK Open. Hij was het duel goed begonnen. Hij kwam, mede dankzij een fraaie 135-finish op bullseye op een 2-0 voorsprong. Maar Gilding leek niet onder de indruk. Stoïcijns bracht hij de stand weer op gelijke hoogte, maar via een 130-finish op bullseye liep 'MVG' opnieuw bij hem weg. Maar echt afschudden kon hij de Engelsman niet. Dertiendarter

Bij een stand van 9-7 bevond Van Gerwen zich desondanks op een zucht van de overwinning. Maar Gilding slaagde erin zijn break achterstand goed te maken en op 9-9 te komen. Met een daaropvolgende 170-finish leek 'Mighty Mike' alsnog het verschil te maken, maar via het uitgooien van dubbel 12 sloot de Engelsman opnieuw aan. In de beslissende leg miste Van Gerwen dubbel 16 en Gilding profiteerde. Hij gooide een knappe dertiendarter en stelde daarmee zijn eerste major title veilig. 'Dit doet pijn'

Na afloop gaf de Engelsman aan dat hij nooit had verwacht deze wedstrijd te kunnen winnen. Hij had Van Gerwen nog nooit eerder verslagen. "Ik speelde heel het weekend steady, maar voor mijn gevoel niet briljant." Volgens Van Gerwen speelde Gilding wel degelijk erg goed. "Wedstrijden zoals deze zijn altijd lastig", legde de Vlijmenaar na afloop uit. 'Andrew had niets te verliezen en ik maakte teveel foutjes. Dit doet pijn, maar credits aan Andrew. Hij speelde een fenomenaal toernooi."