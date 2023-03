Pas op voor sneeuw en gladheid: 'Strooiwagens moeten weer op pad'

De lente mag dan zijn aangebroken, we kunnen ons deze week toch opmaken voor nog een paar sneeuwbuitjes. Maar of de sneeuw ook zal blijven liggen, is volgens Johnny Willemsen zeer de vraag. Wel waarschuwt hij voor gladheid op de weg.

Maandagochtend trokken al een paar buitjes over de provincie. Daaruit viel voornamelijk regen, maar ook al wat kletsnatte sneeuw. In de loop van de dag zal het echter best vaak droog zijn, vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Strooiauto's moeten op pad."

"'s Middags wordt het 6 graden. Daarbij zijn er veel wolken en af en toe een glimp van de zon. Aan het eind van de middag en 's avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dan trekt een portie wat zachtere lucht over het land. 's Avonds en 's nachts ligt de temperatuur ruim boven nul en valt er gewoon regen. Dinsdag overdag gaat die neerslag geleidelijk over in natte sneeuw." Johnny verwacht niet dat die natte sneeuw tot problemen op de weg zal leiden. "Overdag waarschijnlijk nog niet. Maar dinsdagavond en -nacht worden wel een beetje tricky." Dinsdagnacht gaat het namelijk vriezen. "Strooiauto's moeten op pad, om bevriezing van natte wegen te voorkomen. Daar waar niet wordt gestrooid, is het woensdagochtend waarschijnlijk wel glad. Maar gladheid op uitgebreide schaal zal waarschijnlijk wel meevallen, omdat er op veel plaatsen op tijd gestrooid zal worden."

"Temperatuur gaat in het weekend een stuk omhoog."