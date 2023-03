Kampioenskansen PSV hangen aan een zijden draadje, zegt René van de Kerkhof

De derby tegen RKC Waalwijk leverde voor het eerst sinds maanden weer eens een uitzege op voor PSV. Maar daar is dan ook alles mee gezegd, voor de gebroeders Van de Kerkhof. Vooral René is uitermate kritisch op zijn club, in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "De eerste helft was al niet denderend. En in de tweede helft mag je blij zijn dat RKC niet scoort want dan is het hek weer van de dam. De kampioenskansen hangen echt aan een zijden draadje."

Het is bepaald niet voor het eerst dat PSV het zichzelf moeilijk maakt in een uitwedstrijd. "Bij de onderste drie clubs op de ranglijst krijg je gewoon op je kloten", zegt René. "Dat mag PSV nooit overkomen. Misschien denken ze er te makkelijk over." Aan de spelers hoeft het niet te liggen, vindt hij. "We hebben een heel goed elftal maar ik denk dat het tussen de oren zit. Neem die kopbal die er bijna inging. Er staan drie man bij te kijken en er kopt er maar eentje. En dat is die van RKC (Michiel Kramer, red.). Die had er zo in kunnen gaan." Broer Willy is iets positiever dan René. "Ik vond de eerste helft wel goed. Gelukkig komen we ook op 1-0 en dan verwacht je dat ze er de tweede helft overheen gaan maar dat gebeurt dan niet. Maar voor mij komt het resultaat op de eerste plaats. Je pakt drie punten." Volgende week wacht hekkensluiter Cambuur. "Tegen die club hebben we nog wat recht te zetten", zegt René. "Maar ook dat kan weer een moeilijke wedstrijd worden."

"Waren we maar harder geweest."

In de podcast halen de broers ook herinneringen op aan keeper Jan van Beveren, die zondag 75 zou zijn geworden . Er is een nieuw boek over hem verschenen. "Het was heerlijk spelen met de Beef", vertelt Willy met een glimlach op zijn gezicht. "Je kon de tegenstander op doel laten schieten, Jan pakte hem toch wel." Maar er klinkt ook spijt door: "Waren we maar harder voor hem geweest. Dat hij zich minder druk had moeten maken over Johan Cruijff want dat heeft hem zijn carrière gekost." Ook praten de broers over het bekertoernooi, de noodgedwongen rentree van Joël Drommel en de beslissing van Luuk de Jong om een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan.