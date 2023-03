Stel jouw vraag aan de lijsttrekkers tijdens het Kiezersdebat van Brabant

Wat is er te doen aan de stank rond boerenbedrijven? Waarom komen er arbeidsmigranten in mijn buurt wonen? Hoe schadelijk is een windmolen? De Brabantse lijsttrekkers bij de Provinciale Statenverkiezingen beantwoorden bij Omroep Brabant niet de vragen van journalisten of van de andere lijsttrekkers, maar de vragen van jou. Maandagavond zijn de opnames van het Kiezersdebat van Brabant en je kunt er nog bij zijn.

Vanuit Poppodium 013 in Tilburg beantwoorden de twintig lijsttrekkers vragen over vier thema's: landbouw en voedsel,

wonen en arbeidsmigratie,

verkeer en vervoer,

klimaat en energie. Elk onderwerp wordt ingeleid met een filmpje waarin het probleem wordt geschetst. Daarna is er ruimte voor mensen in het publiek om vragen te stellen en met de lijsttrekkers in debat te gaan. Op 15 maart mogen we namelijk weer naar de stembus. Heb je een dringende vraag aan de lijsttrekkers? Heb je nog geen idee welk vakje je rood gaat kleuren? Je kunt je vandaag nog aanmelden voor het Kiezersdebat. Stuur een mailtje naar [email protected]. De opnames duren maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf vrijdag 10 maart zijn er op de verkiezingspagina’s van Omroep Brabant korte video’s te zien over de discussies tijdens het debat. Een samenvatting is op zaterdag 11 maart te zien op televisie.