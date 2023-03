Marysia is gek op haar Japanse eekhoorns, daarom vecht ze het verbod aan

Steeds meer mensen zien dat bekende youtubers pronken met exotische huisdieren en besluiten er dan ook één te nemen. Vanaf volgend jaar legt het kabinet het bezit van verschillende dieren aan banden, ook hertenkampjes zijn dan verboden. De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit legt zich er niet bij neer en stapt naar de rechter. Voorzitter Marysia Zolik uit Lith legt uit waarom.

De overheid wil voorkomen dat dieren ziekten overbrengen en het dierenwelzijn verbeteren. Daarom mogen mensen straks alleen nog maar dieren houden die op de huis- en hobbydierenlijst staan. Kamelen, lama’s en waterbuffels mogen nog wel, maar de handel in servals, suikereekhoorns, egels en stokstaartjes wordt verboden. Ook een hertenkampje mag niet meer.

Denk aan de serval, een katachtig roofdier uit Afrika dat wel een meter lang kan worden. Ook leuk: de suikereekhoorn, een buideldier uit Australië dat zweefvluchten kan maken. Of de degoe, een knaagdier uit Chili dat familie is van de cavia.

De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit legt zich er niet bij neer en stapt naar de rechter. Marysia Zolik uit Lith is voorzitter van de stichting en heeft thuis een volière met Japanse eekhoorns.

"Eekhoorns hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik kom uit Polen, ik ging te voet naar school en dan kwam ik door een bos. Daar zag ik eekhoorns. Ze gaven mij een prachtig gevoel, sprookjesachtig. Nu ik ze zelf heb, heb ik dat gevoel terug. Ik vind ze zo inspirerend. Ze zijn altijd bezig en in beweging, altijd druk. Net als ik."

Marysia mag de Japanse eekhoorns houden totdat ze doodgaan. Maar ze mogen zich niet voortplanten als het aan het kabinet ligt.

De stichting vecht de strengere regels aan: “We richten ons eerst op de hertenkampen en daarna starten we een procedure voor de eekhoorns. Uiteindelijk gaan we er voor dat je alle dieren weer legaal kunt houden maar dan wel volgens voorschriften."

Exotische huisdieren verbieden heeft volgens Marysia geen zin, mensen gaan ze dan stiekem houden. "In België en Frankrijk is het houden van eekhoorns verboden maar juist uit die landen is er heel veel interesse. Je kunt daarom beter kijken hoe je de dieren verantwoord kunt houden. Daarom willen wij met een gids komen waarin staat hoe je deze dieren verantwoord en veilig kunt houden.”