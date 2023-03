'Ouders die veel op smartphone kijken, hebben slechtere band met hun kind'

Je kent ze misschien wel: ouders die meer aandacht lijken te hebben voor hun mobiele telefoon dan voor hun baby. Onderzoek van Tilburg University heeft uitgewezen dat de band tussen ouder en kind kan lijden onder intensief smartphonegebruik. Vooral in het eerste levensjaar is het erg belangrijk om je telefoon wat vaker weg te leggen en al je aandacht te geven aan je kindje.

Onderzoekster Marion van den Heuvel: "Ik zag gister nog een moeder met kinderwagen: het kindje wilde van alles laten zien, maar de moeder had het niet in de gaten omdat ze op haar telefoon zat. Aanwezig zijn en echt reageren op je kindje is heel erg belangrijk."

Vijftig moeders en hun kindjes werden tijdens de proef gevolgd. Beiden kregen een EEG-kapje, een mutsje met allerlei sensoren, op. Door deze mutsjes konden de onderzoekers de hersenactiviteit van moeder en kind zien. "Tijdens het onderzoek konden we heel goed het verschil tussen momenten met en momenten zonder contact zien."

Momenten zonder contact zorgden voor een sterke reactie bij de baby’s. "Het verschilt een beetje per kind maar eigenlijk reageren alle kinderen er negatief op, door te huilen of aandacht te trekken." De onderzoekster geeft aan dat ouders best op hun telefoon kunnen kijken, maar dat ze wel zich wel moeten afvragen of het echt nodig is.