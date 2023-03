Man mishandeld en toegetakeld met schroevendraaier: lagere straf

Een Belg die op nieuwjaarsdag 2019 een man uit Helmond onder meer met een schroevendraaier had toegetakeld, heeft hiervoor in hoger beroep 220 uur taakstraf gekregen. De man van 29 kreeg eerder van de rechtbank in Den Bosch 2,5 jaar celstraf voor poging tot doodslag.

Het hof acht poging tot doodslag namelijk niet bewezen en vindt bovendien dat het te lang heeft geduurd voordat de beroepszaak kon worden behandeld.

Geschopt en geslagen

De Belg had samen met een landgenoot een man van 28 bewusteloos geschopt en geslagen in een parkeergarage in Eindhoven. Het slachtoffer werd met een schroevendraaier in zijn hersens geraakt. De Belgen lieten hem voor dood achter. De mishandeling vond plaats terwijl andere mensen toekeken.

De twee Belgen en de man uit Helmond hadden het eerder al met elkaar aan de stok gekregen in een kroeg in het Eindhovense uitgaansgebied.

Het hof vindt dat de Belg alleen veroordeeld kan worden voor het plegen van geweld. De straf viel ook minder zwaar uit, omdat hij zijn 31-jarige landgenoot zover wist te krijgen het buitensporige geweld te staken. Daarna legde hij bovendien een jas over het slachtoffer.

Geen schadevergoeding

Het hof zag het niets in het toekennen van een schadevergoeding. De rechtbank bepaalde dat de twee Belgen ruim 15.000 euro moesten betalen. Het hof stelt weliswaar vast dat het slachtoffer zwaargewond is geraakt en dat dit deels aan de Belg te wijten is, maar uiteindelijk zou een burgerlijke rechter hierover een oordeel moeten vellen.

